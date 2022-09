OFFICIEEL: Custovic heeft Kortrijk-middenvelder niet nodig en laat hem vertrekken

De transfermarkt is in België al gesloten, maar toch is KV Kortrijk er nog in geslaagd om een overbodige speler te verhuren. Sambou Sissoko trekt naar Servië.

Sambou Sissoko wordt voor één seizoen verhuurd aan het Servische FK Cukaricki. De 22-jarige Malinees kreeg onder Karim Belhocine de nodige speelminuten, maar kon Adnan Custovic dus niet overtuigen. Het contract van Sissoko in het Guldensporenstadion loopt tot medio 2024. Het komt er voor Sissoko dus op neer om in Servië speelminuten én ervaring op te doen. Sambou Sissoko wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan FK Cukaricki in Servië.



We wensen Sambou veel succes! pic.twitter.com/VRHToN0vpf — KV Kortrijk (@kvkofficieel) September 15, 2022