Ex-speler van Union maakt indruk in beker: "Ik maakte er schitterende jaren mee en zou graag tegen ex-club uitkomen"

Een ex-speler van Union, die zelf al zijn stempel drukte in de beker, zou zijn vorige club graag nog eens tegenkomen. Niet onlogisch, want inmiddels hebben de Unionisten een hele weg afgelegd.

Nicolas Rajsel voetbalde van 2014 tot en met 2017 voor Union. Anno 2022 is de Sloveen speler van FCV Dender. Rajsel bekroonde een sterke invalbeurt met een doelpunt en hielp Dender zo voorbij Dikkelvenne naar de volgende ronde van de Beker van België. Daarin treft Dender een tegenstander uit 1A.

Schitterende supporters

"Of ik een voorkeur heb bij de loting voor de volgende bekerronde? Laat Union Sint-Gillis maar komen", laat de winger optekenen bij HLN. "Ik maakte er drie schitterende jaren mee en zou graag nog eens tegen mijn ex-club uitkomen. Het is een club met schitterende supporters die altijd positief blijven."

Rajsel beseft ook wel dat bij de Brusselaars ondertussen veel veranderd is. "De club is uiteraard in niets meer te vergelijken met de periode dat ik er voetbalde. Hoed af voor wat ze intussen gepresteerd heeft."