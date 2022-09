Antwerp moet al meteen vrezen voor vertrek: 'Engelse topclub wil Overmars naar Premier League halen'

Antwerp FC moet al meteen vrezen voor een vertrek van Marc Overmars. Chelsea FC trekt namelijk aan de mouw van de sportief directeur.

Chelsea FC is al eventjes op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Christoph Freund was dé topkandidaat om aan de slag te gaan op Stamford Bridge, maar de 45-jarige Oostenrijker koos ervoor om bij RB Salzburg te blijven.

The Daily Mail weet dat Marc Overmars één van de kandidaten op het lijstje van Chelsea is. The Blues polsten de Nederlander al eens in zijn periode bij AFC Ajax, maar die interesse zwakte af nadat hij werd genoemd in het schandaal rond ongewenste intimiteiten.