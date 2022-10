'Voor eigenaars Standard is stadionproject geen prioriteit meer'

Het vernieuwde Sclessin laat nog even op zich wachten.

Een delegatie van Standard zou volgende week samen zitten met het architectenbureau Assar. Niet om vooruitgang te boeken, wel om het project on hold te zetten, dat meldt La Dernière Heure.

777 Partners wil de club eerst financieel gezonder maken vooraleer het investeert in projecten die niet met sportieve te maken hebben. De renovatie en uitbreiding van Sclessin wordt dan ook uitgesteld.

De nieuwe aandeelhouders van Standard twijfelen ook over de levensvatbaarheid van het project. Het zou twijfelen of het zich financieel kan houden aan de voorwaarden van de vergunning die in het verleden werd verkregen van het Waalse Gewest.