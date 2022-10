'Interesse voor Noa Lang uit Premier League, maar met beperking'

Dat Noa Lang tijdens de afgelopen zomermercato graag vertrokken was bij Club Brugge is geen geheim.

In de maand mei al, nog voor Club Brugge kampioen was, liet Noa Lang weten dat hij in de zomertransferperiode andere oorden ging opzoeken.

Maar de deal bleef uit en tot overmaat van ramp blesseerde de Nederlander zich nog voor het einde van de mercato. Toch lijkt de interesse voor Lang er nog altijd te zijn.

Bij West Ham News verwachten ze dat Noa Lang West Ham United zal vervoegen, zo klinkt het. Dat zou evenwel niet in januari, maar wel volgende zomer zijn.