Marc Brys is klaar voor Racing Genk: "Wij proberen elke wedstrijd te winnen en spelen niet behoudend"

Zaterdagavond speelt OH Leuven in het King Power at Den Dreef Stadion tegen Racing Genk.

Marc Brys kan uiteraard niet langs de goede resultaten van Racing Genk. “Je kan een pamper aandoen tegen de schrik, maar daar doen wij niet aan,” opent Brys op de website van de club.

“Genk is een club met meer potentieel dan ons. Daar hebben we uiteraard respect voor, maar we gaan niet met schrik het veld opstappen. Ze hebben een heel unieke manier van spelen en dat zorgt ervoor dat ze hoog in het klassement staan. We zullen proberen een goede wedstrijd te spelen en vooral een goed resultaat te behalen. We moeten vertrouwen hebben in onze eigen kwaliteiten.”

Tegen ploegen uit de top vier kon OHL dit seizoen nog niet winnen. “Wij proberen elke wedstrijd te winnen en spelen niet behoudend. Tegen topploegen is dat niet anders. We zijn drie keer vol voor de winst gegaan en twee keer doen we dat goed. Tegen Antwerp en Club Brugge had de wedstrijd helemaal anders kunnen aflopen. Enkel tegen Union was ons spel echt niet goed. Dat zijn zaken die je moet kunnen incasseren.”