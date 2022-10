Keeperstrainer ziet Mignolet nog steeds niveau hebben voor absolute topclub: "Maar je ziet aan alles dat Simon ontzettend gelukkig is met de waardering die hij nu krijgt bij Club"

Erwin Lemmens is één van de mensen die Simon Mignolet het best kent. Al jaren werkt hij met hem samen bij de nationale ploeg en hij volgde hem ook bij elke club waar hij zat.

Ook bij Liverpool, waar hij op de bank belandde toen Loris Karius gehaald werd. "Daar heeft hij het moeilijk gehad, ja. Ik ben het nooit eens geweest met Jürgen Klopps beslissing om Simon toen op de bank te zetten. Dat ging over twee ballen waarbij hij twijfelde", vertelt Lemmens in GvA.

"En toen zijn ze Karius gaan halen - of hij een vriend van de coach was, laat ik dan nog in het midden. Maar dat is het lastige bij een topclub: je wordt gehaald om te presteren. En als je presteert, is dat niet meer dan normaal. Schouderklopjes ga je daar niet voor krijgen. Maar als je één keer in de fout gaat, kan je daar wel meteen voor worden afgestraft. Zo werkt het aan de top.”

Deze Mignolet zou echter nog zijn plaats hebben bij elke topclub. "Maar moet hij voor zo'n grote club wíllen spelen? Je ziet aan alles dat Simon ontzettend gelukkig is met de waardering die hij nu krijgt bij Club, en door dat vertrouwen gaat hij ook alleen maar beter presteren. Ik weet nog dat er in de beginperiode na zijn transfer gevraagd werd of hij dat niveau wel zou kunnen volhouden. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Simon is een topprof. Geen sessie in de gym slaat hij over."