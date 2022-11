'Genk aast op Colombiaanse aanvaller die deze zomer een transfer naar Zenit maakte'

KRC Genk heeft interesse in Mateo Cassierra. De aanvaller van Zenit FC is normaliter geen spek naar Limburgse bek, maar de oorlogssituatie in Rusland zorgt voor een andere wending.

De Russische media weten dat KRC Genk heeft geïnformeerd naar de voorwaarden van Mateo Cassierra. De 25-jarige aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap van PFC Sochi naar Zenit FC en heeft er nog een contract tot medio 2025. De veranderende oorlogssituatie in Rusland heeft er echter voor gezorgd dat de 25-jarige Colombiaan wil vertrekken. Al spreekt het voor zich dat Zenit de nodige centen op tafel wil zien komen. Voor de volledigheid: Cassierra heeft een verleden bij AFC Ajax en FC Groningen.