Marc Brys ziet trouwe luitenant Issame Charaï vertrekken bij OH Leuven

Nieuws dat toch wel als een bom inslaat bij OH Leuven want trouwe assistent Issame Charai verlaat de club en Marc Brys.

Marc Brys en Issame Charaï zijn al lang aan elkaar verbonden. Tijdens zijn actieve carrière kwamen ze elkaar al tegen en toen Charaï zijn voetbalschoenen aan de haak hing volgde hij Marc Brys naar overal. Nu stopt de samenwerking tussen beide.

Charaï gaat namelijk aan de slag als hoofdtrainer bij de U23 van Marokko. Zijn eerste job als hoofdtrainer want voordien was hij assistent bij OH Leuven, Beerschot-Wilrijk, STVV en Al-Faisaly.

Een officiële aankondiging van zowel de Marokkaanse voetbalbond als OH Leuven is er nog niet. Deze zou gebeuren na dit weekend.