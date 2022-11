Deze man kwam met het idee én loodste Overmars naar Antwerp: "Een ervaren vakman kwam plots vrij. Dat verdient toch een onderzoek?"

Omar Souidi was de man achter één van dé transfers van afgelopen zomer. De advocaat en zaakwaarnemer haalde Marc Overmars naar Antwerp FC. Maar hoe ging dat precies in zijn werk?

“Het klopt dat ik de persoon ben die het idee heeft opgeworpen”, bevestigt Omar Souidi bij MIDMIDPodcast. “En ik was er bij toen de contacten met Paul Gheysens werden gelegd. Of dat een opvallende zet is geweest? Soms moet je eens buiten de box durven denken.”

De komst van de sportief directeur heeft Antwerp FC alvast geen windeieren gelegd. Al kwam er de nodige kritiek bij kijken. “Ik ben van mening dat het minstens een onderzoek verdient als een ervaren vakman die al veel bewezen heeft plots vrij komt op de markt.”

Een gesprek is nooit verkeerd, hé

“Als club was Antwerp op dat moment op zoek naar zo’n profiel”, besluit Souidi. “Een gesprek is nooit verkeerd, hé. In dit geval heeft dat gesprek geleid tot een akkoord. Ik ga de inhoud van die gesprekken natuurlijk niet uit de doeken doen. Maar zo is het wel gegaan.”