Miljoenencontract voor Daley Blind bij Antwerp? Prestigetransfer op korte termijn, met andere visie type De Cuyper op lange termijn

Daley Blind (32) wordt al een hele tijd aan Antwerp gelinkt.

Daley Blind zou de nieuwe grote naam en de zoveelste Nederlander bij Antwerp moeten worden. Maar moet Antwerp de 32-jarige Blind wel halen? Antwerp heeft niet zo’n goede herinneringen aan het halen van grote namen die het een dik contract gaf. Denken we maar aan Jordan Lukaku, Kevin Mirallas en recent nog Radja Nainggolan.

Blind heeft natuurlijk zijn kwaliteiten met zijn goede passing en positionering. Voetballend en opbouwend is Blind ook sterk en kan hij het verschil maken. Antwerp, en iedere Belgische club, kan hem op die manier altijd goed gebruiken. Maar puur op klasse het verschil maken, voor iemand die toch op zijn retour is, is in de Belgische competitie niet zo gemakkelijk. Vertonghen en Alderweireld hebben dat ook al ondervonden.

Miljoenencontract voor kwetsbare verdediger?

Meer nog, Blind verhuisde voor het WK bij Ajax naar de bank. Op het WK speelde hij wel, maar toonde Blind zich toch kwetsbaar. Tegen Senegal en Ecuador speelde hij al niet sterk, en tegen Argentinië mocht Blind de 0-1 van Molina op zich nemen. Verdedigend is zeker hij niet meer de sterkste.

Verdedigen zou nu net de hoofdtaak zijn van Blind bij Antwerp en daar kun je niet kwetsbaar op zijn. Moet je zo iemand dan een miljoenencontract geven? Het halen van Blind zou een nieuwe prestigestunt zijn waarvan het succes niet gegarandeerd is. En binnen twee jaar (of minder) moet Antwerp dan opnieuw op zoek naar een vervanger.

Wat je wel met die miljoenen kan doen

Antwerp bewees recent met Vermeeren dat jeugd kan doorbreken in het eerste team. Met de miljoenen voor Blind kan ook een degelijke Belgische linksback worden opgeleid die het later ook tot Rode Duivel kan schoppen. Dat geldt niet alleen voor Antwerp, maar voor veel Belgische clubs.

Maxim De Cuyper is het perfecte voorbeeld dat het wel kan met een Belg. Maar Antwerp ziet in Daley Blind mogelijk de kortste weg naar de landstitel en de Champions League. En die prestige mag miljoenen kosten.