17-jarige groeibriljant maakt het verschil voor Gent: "Deed perfect wat ik gevraagd had"

KAA Gent wist zich te plaatsen voor de kwartfinales in de Beker van België. Met dank aan de piepjonge Malick Fofana.

Malick Fofana is nog steeds maar 17 jaar jong en is een van de groeibriljanten van KAA Gent. Tegen Cercle Brugge tekende hij voor de beslissende 2-0 in het slot van de wedstrijd.

"Ik ben trots op Hauge en op Fofana", was Hein Vanhaezebrouck vol lof voor de twee beslissende invallers in de verlengingen.

"Fofana is een jongen van 17 jaar. Hij deed perfect wat ik had gevraagd: ervoor gaan, jezelf laten zien, niet bang zijn en er vol voor gaan."