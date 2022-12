Onuachu duidelijk: "Beste staf waaronder ik al werkte in carrière" vs "Hij was kil, niemand durfde zichzelf zijn"

Paul Onuachu maakt al een paar jaar het mooie weer ondertussen bij KRC Genk. En dus heeft hij al wat vergelijkingsmateriaal.

Zo heeft hij al verschillende coaches meegemaakt bij KRC Genk. En hij ziet overduidelijke verschillen. "Daarover ga ik niet liegen", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Storck had zijn eigen manier van denken. Hij wilde alles zelf doen, vroeg zelden raad aan zijn stafleden of de meer ervaren spelers. Zijn wil was wet. Hij was kil, niemand durfde zichzelf zijn, mensen voelden zich oncomfortabel onder hem."

Simpel

En dat is onder Wouter Vrancken iets helemaal anders: "Iedereen voelt zich goed, er mag eens gelachen worden, hij maakt zelf een grapje, ... Maar zonder té toegeeflijk te zijn. Eens op het veld beseft iedereen dat er gewerkt moet worden. Vrancken vindt de perfecte balans tussen hard werken en plezier. Dat is zijn sterkte."

"Hij houdt het simpel, stap voor stap. Iedereen is mee in het verhaal. Dit is de beste staf waar ik ooit mee heb samengewerkt in mijn carrière."