Hollerbach komt nog eens terug op zege met STVV: "Dat kunnen niet veel ploegen zeggen"

STVV pakte in de Croky Cup uit met een 1-4-overwinning op bezoek bij Club Brugge.

Bernd Hollerbach geniet duidelijk nog altijd van zijn zege in het Jan Breydelstadion voor de beker. Een opvallende statistiek was dat zijn ploeg in 2022 meer punten pakte op verplaatsing dan in eigen huis.

Niet onlogisch ook voor Hollerbach. “Omdat we thuis soms te veel willen. We hebben op Stayen dikwijls het geduld niet”, vertelt de trainer van de Kanaries aan Het Belang van Limburg.

“Uit spelen we geduldiger en slimmer en pushen we minder. In Brugge kozen we ook voor het blok, maar we scoorden toch vier keer. Dat kunnen niet veel ploegen zeggen.”

In de kwartfinale speelt hij op bezoek bij Zulte Waregem, dat lijkt opnieuw de ideale situatie dus voor zijn team. “Eigenlijk maakt mij dat geen bal uit. Ik wil toch altijd hetzelfde: winnen. Maakt niet uit tegen wie.”