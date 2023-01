UEFA presenteert lijst van 40 jongeren die het in 2023 ziet schitteren: Zeno Debast (Anderlecht), Abakar Sylla (Club Brugge) en Belg van Monaco op de lijst

Naar jaarlijkse gewoonte presenteert UEFA een lijst met jonge talenten waarvoor het een mooi jaar voorziet.

De lijst van UEFA wordt telkens aan het begin van het jaar gepubliceerd. Spelers die op de lijst staan moeten 21 of jonger zijn. In de lijst staan twee spelers uit de Jupiler Pro League.

Zeno Debast (19) van Anderlecht is erbij. "Een lichtpuntje in een teleurstellend seizoen voor de Belgische reus", klinkt het over Debast. De centrale verdediger startte in elke wedstrijd dit seizoen bij Anderlecht en mocht mee naar Qatar, maar daar speelde hij niet.

Ook Abakar Sylla (20) van Club Brugge staat tussen de 40 namen. "Hij bleef in de Champions League wat onder de radar, in tegenstelling tot zijn club die alle krantenkoppen haalde. Hij had voor de start van dit seizoen nog maar zes minuten voor Club Brugge gespeeld, maar sindsdien volgden al vier clean sheets in evenveel Europese wedstrijden en zijn eerste drie caps voor Ivoorkust", klinkt het.

Ook de Belg Eliot Matazo (20) van Monaco staat op de lijst. "Matazo is een vaste waarde geweest voor de Belgische U21-ploeg en ook zijn speeltijd op clubniveau zijn toegenomen."

De volledige lijst van 40 namen is via de volgende link terug te vinden: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/027d-16f6e76cf32f-b5d33ac79a2f-1000--players-to-watch-out-for-in-2023-who-could-star-in-european-foo/