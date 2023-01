Lionel Messi maakte zich boos na WK-zege voor overmatig alcoholgebruik

De festiviteiten rond de WK-titel van Argentinië waren niet voor iedereen zoals ze verwacht werden.

Sergio Aguëro vertelt in een livestream op Twitch dat niet alles verliep zoals hij het vooraf gezien had. Na hartproblemen zette hij in december 2021 een punt achter zijn carrière, maar hij trok als vriend wel mee met de selectie naar Qatar. Hij nam Lionel Messi op de schouders na afloop van de zege.

“Mijn rug deed erg pijn. Op een gegeven moment kon ik het niet meer aan”, klonk het. “Ik kon me niet eens omdraaien. Als ik me had omgedraaid, was ik in het ziekenhuis beland. Hij merkte het, want we keken elkaar aan. ‘Maak je geen zorgen, je bent wereldkampioen, maar mijn rug doet pijn’, zei ik. Toen ging hij van me af.”

Messi maakte zich ook boos op Aguëro voor diens alcoholgebruik. “Ik dronk veel, maar ik at niets. Daarom kwam het sterk binnen. We waren wereldkampioen geworden. Als me iets moest overkomen, dan maar daar. Messi werd boos op me en zei dat ik moest stoppen. Hoe kon ik stoppen? We waren wereldkampioen. Ik was zo gelukkig. Ook daarom had de alcohol dubbel zoveel effect als normaal.”