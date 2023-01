Advies voor Brian Riemer: "Dat mag hij nu zeker niet doen"

RSC Anderlecht kon de laatste vijf wedstrijden tegen Union SG niet winnen en wil daar zondag verandering in brengen.

Union prijkt op een mooie tweede plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League, terwijl Anderlecht slechts elfde staat. Bovendien wist paarswit de laatste vijf wedstrijden geen punt te pakken in de Brusselse derby. Glen De Boeck heeft het nodige advies voor de kersverse trainer van Anderlecht.

“Wat coach Brian Riemer absoluut niet moet doen, is wijzen naar het verleden”, zegt De Boeck in Het Nieuwsblad. “Riemer was er de voorbije vijf nederlagen niet bij en moet Union dus niet het zwarte beest noemen.”

Dat zou meteen voor te veel druk zorgen. “Dat zou negativiteit creëren. In deze moeilijke tijden heeft Anderlecht vooral nood aan positieve boodschappen.”