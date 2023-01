Blessin grijpt naast Anderlecht en Club Brugge: "Nog geen akkoord in Genua"

Alexander Blessin werd genoemd als kandidaat om trainer te worden bij Anderlecht en Club Brugge, maar haalde geen van beide opdrachten binnen.

Volgens ingewijden stond Alexander Blessin op de shortlists van zowel Club Brugge als Anderlecht om er als trainer aan de slag te gaan.

“Ikzelf sta sowieso open voor eender welke nieuwe uitdaging. Een club in België, in Duitsland, iets buiten Europa… Er is geen masterplan. Ik heb zelfs mijn cursus Italiaans nog niet stopgezet met mijn privéleraar omdat ik me wil blijven verrijken”, vertelt de Duitser aan Het Nieuwsblad.

Bondscoach worden van de Rode Duivels spreekt hem dan weer niet aan. “Ola, daar dacht ik nog niet over na. Ik las dat Romelu Lukaku vooral Thierry Henry wil. Ik denk dat mijn focus de volgende jaren toch meer op het dagelijks werk met een groep zal liggen.”

Want voorlopig is er ook nog een obstakel om ergens anders aan de slag te gaan. “Ik moet trouwens nog een akkoord vinden met Genoa over de verbreking van mijn contract, want nu sta ik op non-actief. Dat vinden we wel, in afwachting van een nieuwe job.”