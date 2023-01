Laatste kans voor Gent-aanvaller: "In weegschaal met onze jonge mannen, maar zelfs dat verliest hij vaak"

Bij KAA Gent kunnen ze het zich niet veroorloven om dure jongens in de kern te houden als ze niets bijdragen. Voor Jens-Petter Hauge worden de komende weken dan ook heel belangrijk.

De Noor, die gehuurd wordt van Eintracht Frankfurt, wordt immers al in verband gebracht met een vertrek. "We zullen zien", zegt Hein Vanhaezebrouck in HLN. "De transferperiode duurt nog een hele maand. Wij hebben Jens Petter binnengehaald, we gaan hem niet buiten duwen. Maar natuurlijk hadden wij meer verwacht van hem."

Hauge speelde nog maar negen matchen voor Gent, meestal als invaller. Hij kwam nog niet tot scoren. "Momenteel ligt hij echter in de weegschaal met onze jonge mannen, en hij verliest die strijd zelfs vaak. Dan moet je eerlijk zijn: wij verwachten meer van hem. Op vlak van drive en inzet kan je hem echter niets verwijten."