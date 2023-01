Goots ziet dat Van Bommel de juiste combinatie vond: "Klikt ontzettend goed tussen die twee geweldige voetballers"

Antwerp-trainer Mark van Bommel heeft sinds een paar maanden zijn ideale middenveld gevonden. Met Arthur Vermeeren dus. De 17-jarige blijft maar indruk maken, samen met Calvin Stengs.

Tegen AA Gent was dat middenveld alweer de baas. “Het verwonderde mij niet dat Vermeeren en Stengs opnieuw tot de uitblinkers behoorden", aldus analist Patrick Goots in GvA. "Het klikt ontzettend goed tussen die twee geweldige voetballers. ­Samen laten ze Antwerp ­momenteel ontzettend goed draaien."

"Vermeeren is uit het ­goede hout gesneden. Hij speelt haast altijd in één à twee tijden, en laat zich in de balrecuperatie niet gemakkelijk in de luren ­leggen. Voor hen staan met ­Balikwisha, Ekkelenkamp en ­Muja drie jongens die voort­durend voor diepgang zorgen. Met dat middenveld zit het ­voorlopig wel snor.”