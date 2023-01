Fredberg probeerde te sussen en belooft statement Vandenhaute, maar fans voelen zorgen niet weggenomen

Een afvaardiging van de Anderlechtse fans had woensdag een onderhoud met technisch directeur Jesper Fredberg en coach Brian Riemer. Niet meteen de mannen die ze wilden spreken en ze kregen dan ook geen bevredigende antwoorden op hun vragen.

Over alles wat er met Jean Kindermans gebeurde en hoe het precies zit met de financiën, daar konden de twee Denen natuurlijk geen antwoord op geven. Fredberg is trouwens pas van 1 januari officieel in dienst en is eigenlijk nog aan een studieronde bezig.

Na het onderhoud gaf hij wel een korte verklaring: “Het doet pijn dat de fans niet gelukkig zijn. Zij maken deze club uniek en zijn belangrijk. Natuurlijk begrijp ik hun onrust, want Anderlecht heeft een grote traditie, maar momenteel staan we waar we staan. Daar moeten we nu uit geraken door de juiste kleine stappen te zetten. Ik heb een plan, maar dat kost tijd. De voorzitter zal ook nog communiceren, want hij heeft een grote passie voor de club. Onze ambitie is Anderlecht terug brengen naar de top, maar er zijn geen shortcuts."

Vragen waar Fredberg wel op kon antwoorden: 'Welke versterking er op komst is'. Ook dat blijkt echter moeilijk te zijn, maar hij wil de ploeg wel creatief versterken. Daarvoor liggen verschillende dossiers op tafel en hij bevestigde dat een nieuwe aanvaller de prioriteit heeft.