"We zijn voorzichtig met Duranville" - Riemer blikt vooruit op cruciale week: "Het wordt niet zo makkelijk als iedereen denkt"

Anderlecht moet de komende twee matchen tegen de nummers 17 en 18 in de stand. Dat betekent dat de volle buit meer dan welkom zou zijn.

Anderlecht zal het wel moeten doen zonder Lior Refaelov. Ook Julien Duranville is nog niet klaar. "Refaelov faalde voor zijn fitness test. We hopen dat hij er zondag zal bij zijn. Met Duranville willen we nog geen risico nemen. Bij Zeno ging het om een omgeslagen enkel en da's heel wat makkelijker voor de medische staf dan een hamstringblessure. We willen hem beschermen, want hij moet uiteraard nog heel wat jaren in zijn carrière maken."

Zulte Waregem en Seraing, iedereen verwacht daar een zes op zes, maar zo makkelijk is dat niet in de huidige omstandigheden. Met Vormer en Brüls kwam er bij Zulte Waregem ook een serieuze kwaliteitsinjectie. "Die twee wedstrijden worden niet per se doorslaggeven. Maar ik wil hier ook niet elke week praten over winst en verlies. We moeten gewoon een maximum van de punten halen en er alles aan doen. Zulte Waregem heeft een goeie combinatie van fysiek en techniek. Ze hebben sterke spelers die ons schade kunnen toebrengen op fysiek vlak. Het wordt zeker geen makkelijike job", zei Riemer na het analyseren van Essevee.

Met Anders Dreyer heeft hij er wel weer een wapen bij. "Hij was al op de radar toen ik werkzaam was bij Brentford. Twee weken geleden kwam Jesper naar me toe en zei me dat hij een opportuniteit voor ons kon zijn. Uiteraard hebben we dat gedaan. Hij kan heel wat creëren en zelf ook afwerken. Hij kan ook zijn ploegmaats beter maken. Maar we moeten wat geduld hebben, want hij komt net uit de winter break in Denemarken."