Antwerp-middenvelder geeft verklaring voor vormdip: "Ik miste een zekere basis"

Antwerp kon begin dit seizoen rekenen op een uitstekende Jurgen Ekkelenkamp. De Nederlandse belofteninternational vond heel makkelijk zijn draai op het middenveld. Maar intussen heeft hij toch een dip gehad waarin het allemaal heel wat moeilijker draaide.

Ekkelenkamp beseft dat zelf ook wel. "Dat heb ik precies zo ervaren”, zegt hij in HLN. “Ik heb wat last gehad van pijntjes, kleine blessures. Weet je wat het is? Dit is eigenlijk nog maar het eerste seizoen waarin ik alles speel. Mijn lichaam moest daar aan wennen. Bovendien ben ik hier in de zomer pas laat toegekomen. Ik trainde daarvoor bij Hertha wel mee, maar ik speelde bijvoorbeeld maar één oefenmatch. Ik miste een zekere basis en dat voelde ik na verloop van tijd.”

In de bekermatch tegen Genk was hij alvast weer de oude. “De frisheid is alleszins terug. Ik speel nog wel met zo’n tape op mijn bovenbeen, maar het voelt nu weer goed aan. Belangrijk is ook dat ik mijn plekje heb gevonden in de stad. Samen met mijn vriendin Amira, die ik al ken van op school, woon ik op een flat aan Het Eilandje. Wij met zijn tweetjes, da’s prima."