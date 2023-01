Zweedse aanvaller van KV Mechelen weer voetballer na maandenlange blessure: "Zal weer meer en meer spelen"

De Zweed blesseerde zich net voor het seizoen aan zijn kruisband.

In juni van vorig jaar blesseerde de Zweed Kerim Mrabti (28) zich bij de nationale ploeg aan zijn knie. Een ploegmaat raakte hem ongelukkig en hij had een scheurtje in zijn voorste kruisband. Een revalidatie van een paar maanden was het resultaat.

Begin december stond Mrabti tegen Seraing in de beker meteen in de basis en scoorde hij ook. Na de wedstrijd tegen Cercle Brugge was hij weer even out met een kleine kuitblessure, maar in de laatste twee matchen kon Mrabti weer invallen. "Ik voel me goed en zal weer meer en meer spelen", zegt Mrabti bij Het Nieuwsblad.

Betere sfeer onder Defour

Mrabti was vooral bezig met revalideren, maar ziet wel dat het beter gaat met KVM sinds de trainerswissel. "Sinds Steven Defour overnam als hoofdtrainer, lopen de dingen wel veel beter. Het feit dat we al zover geraakt zijn in de beker geeft ook een boost. De groepssfeer is beter nu."

Volgens Mrabti lag dat niet per se allemaal aan voorganger Danny Buijs. "Ik denk niet dat het per se aan de trainer lag, maar eerder aan het feit dat er veel jongens nieuw waren. En als je slechte resultaten neerzet, ben je sowieso niet gelukkig."