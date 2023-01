Parker wil bepaalde standaard bij Club: "Eerste helft onaanvaardbaar, geen team waar ik mee wil geassocieerd worden"

Scott Parker wond er geen doekjes om: ook de Brit vond het een matige eerste helft van Club. Van de standaard die de coach in Jan Breydel wil realiseren, is nog geen sprake.

"De eerste helft was onaanvaardbaar", zei Scott Parker na de partij tegen Charleroi voor de camera van Eleven. "We lieten te makkelijk spelen, toonden geen intensiteit. Dat was geen team waar ik mee geassocieerd wil worden. De tweede helft was veel beter. Lof voor de ploeg om van 0-2 terug te komen, dan wonnen we wel de duels en waren we agressief. Ik blijf wel ontgoocheld over het resultaat."

Want eens te meer geen overwinning voor Club Brugge. "Als je zo 0-2 weggeeft, is het heel moeilijk om iets te rapen. In de tweede helft zag ik de ploeg die we willen zijn en dat moeten we constant brengen. Hopelijk is het een leerproces en gaan de spelers dat gauw beseffen."

Regelmaat afdwingen

Hoe gaat Parker er werk van maken om die regelmaat bij zijn spelers af te dwingen? "Door hen elke dag uit te leggen welke standaard we willen neerzetten en waar ik voor sta. Er moet een bepaalde standaard zijn en als we daarin slagen, gaan we nog veel matchen winnen. Ik ben nog altijd vrij nieuw voor de spelers. We zijn aan het leren, maar ik begrijp dat de fans een resultaat willen."

"Dit is een lastige periode voor ons", moet de Club-coach bekennen. "Het belangrijkste is hoe we onszelf presenteren en de club en supporters vertegenwoordigen. Ik begrijp de frustratie van de fans, al waren ze super en trokken ze er ons bij momenten door. Ze begrijpen in welke situatie de club zich bevindt. Het is belangrijk dat we een team zijn waar ze zich verbonden mee willen voelen."