Ieder zo zijn idee over rood in STVV-Gent, Davy de Fauw hard voor refs: "Jullie maken voetbal kapot"

In STVV-Gent werd een rode kaart gegeven waar weer vele meningen over zullen rondgaan. Ook Davy de Fauw was aan het kijken en zijn visie is alvast zeer helder.

Na een kwartier voetballen werd Aboubakary Koita uitgesloten. De flankspeler begon aan één van zijn dribbels, maar zette hierbij ongelukkig - maar wel vol - zijn voet op het onderbeen van Hong. Aanvankelijk werd geel gegeven, na VAR-tussenkomst werd dat rood. Tien Truienaars konden nadien geen vuist meer maken, Gent won met 0-3. VAR | Aboubakary Koita ging van dribbelen naar een rode kaart. 😳🟥 #STVGNT pic.twitter.com/j1rKp8dsk8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 22, 2023 Davy de Fauw was deze competitiewedstrijd duidelijk ook nauwlettend aan het volgen. Op zijn Twitterpagina schreef De Fauw zijn mening neer: "Ga aub scheidsrechters zoeken die gevoel hebben voor voetbal", was hij het duidelijk niet eens met de beslissing om Koita uit te sluiten. Ga aub scheidsrechters zoeken die gevoel hebben voor voetbal, wat een drama, jullie maken voetbal kapot #STVGNT — Davy De fauw (@DavyDefauw2) January 22, 2023 "Wat een drama, jullie maken voetbal kapot", is De Fauw streng voor de arbitrage en VAR die aangeduid waren voor de partij tussen Sint-Truiden en Gent.