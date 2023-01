'Open brief van STVV krijgt dan toch een vervolg'

Na enkele scheidsrechterlijke dwalingen in hun nadeel schreef STVV een open brief aan de Pro League.

STVV hield dinsdagavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor sponsors en partners. Voorzitter David Meekers trakteerde de aanwezigen alvast op een nieuwtje.

Na de open brief aan de Pro League zit de club vanmorgen om 11.30 uur digitaal samen met Lorin Parys van de Pro League om de brief te bespreken.

Aanleiding van de open brief was de rode kaart van Koita tegen AA Gent. Een rode kaart waarvan iedereen wist dat het er geen was, behalve de scheidsrechter en de VAR.