Nieuwe spitsen, Vertonghen en Standard vs Gent, Club Brugge en 'Dumb & Dumber'

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

De nieuwe spitsen

Dante Vanzeir trok naar de Verenigde Staten en Lyle Foster naar Engeland. En toch speelden Union SG en Westerlo ook dit weekend een prima wedstrijd.

Bij Union scoorde Nilsson, de nieuwe spits sinds deze zomer. En ook Boniface - de 'vervanger' van Undav zo u wil - deed het alweer voortreffelijk. Bij Westerlo scoorde Kyan Vaesen dan weer twee keer. Zo kan het dus ook.

Jan Vertonghen

Jan Vertonghen is het nog niet verleerd. Tegen Antwerp speelde paars-wit opnieuw geen enkele bal tussen de palen, maar het pakte toch opnieuw een punt.

Voor de ervaren Rode Duivel was het zijn beste prestatie sinds hij bij Anderlecht zit. Sterk in verdediging en opbouw, telkens op de juiste plek om er goed tussen te zitten.

Standard

Standard kwam snel op achterstand tegen KAS Eupen, maar zette de situatie helemaal recht met knap voetbal.

En zo spelen de Rouches opeens toch nog mee voor play-off 1. Wie dat bij de komst van Deila had durven voorspellen?

FLOP

AA Gent

Wat KAA Gent ten berde bracht op bezoek bij Cercle Brugge? Dat was niet echt om over naar huis te spreken.

Ze kwamen dan weliswaar van een 2-0 achterstand terug, maar gaven het dan toch nog weg in minuut 94. En zo hangen ze opnieuw aan de rekker voor play-off 1.

Club Brugge

Club Brugge van zijn kant won wél en zit zo opnieuw in de top-4, maar wat ze lieten zien bij Zulte Waregem was archislecht.

Het vertrouwen is helemaal zoek, Noa Lang was zowat de enige die 'No Sweat, No Glory' echt als leuze nam. Tekenend.

Dumb & Dumber

In de wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht vielen er ook twee uitsluitingen te noteren. Eentje van Stengs en eentje van Raman.

We zijn er nog altijd niet helemaal uit wie nu de domste actie van de twee in petto had, maar anno 2023 verwacht je toch net iets meer van een profvoetballer - zelfs in het heetst van de strijd.