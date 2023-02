KV Oostende komt met statement naar aanleiding van geruchten over faillissement

Een krantenartikel over de financiële toestand van de Belgische voetbalclubs zette de situatie bij KV Oostende nog meer in lichterlaaie.

Het Laatste Nieuws kwam met een artikel over de financiën van de ploegen uit de Jupiler Pro League. Daaruit bleek dat KV Oostende meer dan 5 miljoen euro verlies geleden heeft. Toen ook nog bleek dat heel wat lokale ondernemers niet betaald worden door de club werd al snel het woord faillissement in de mond genomen.

De directie van de club komt nu met een statement over de financiële situatie. “De meeste voetbalclubs in het Belgische voetbal hebben een operationeel tekort en krappe liquiditeit. KV Oostende bevindt zich in een gelijkaardige situatie”, klinkt het.

“Het bestuur heeft kennis genomen van het nieuws dat gisteren door DPG Media Group naar buiten werd gebracht. Wij willen alle sponsors, fans, leveranciers en andere belanghebbenden van de club verzekeren dat deze informatie onvolledig is. Er is geen sprake van financieel wanbeheer, maar van een situatie van onderkapitalisatie, die we op korte termijn aan het rechtzetten zijn en om te voldoen aan onze licentieaanvraag.”

“We willen duidelijk maken dat er geen dreigend risico is voor KV Oostende om in een faillissement te belanden. Ook op lange termijn is er geen risico omdat de eigendomsgroep zich blijft inzetten om de club te ondersteunen en te stabiliseren en om een licentie te verkrijgen voor het profvoetbalseizoen 2023-24.”

“Wij willen er ook op wijzen dat alle spelers en werknemers die voor de club werken altijd correct zijn betaald en dat de club alle maandelijkse tussentijdse controles door de licentieafdeling met succes heeft doorstaan en van plan is dat te blijven doen. We zijn ons ervan bewust dat er verschillende leveranciers openstaan en we zijn van plan om op zeer korte termijn met een oplossing te komen om deze situatie op te lossen.”