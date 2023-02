Topadvocaat en Anderlecht-supporter stelt zich vragen bij communicatie van Marc Coucke

De gemoederen zijn een beetje bedaard bij Anderlecht. Al is er een deel van de fans die niet wil wijken en het ontslag van Wouter Vandenhaute eist. Volgens advocaat en Anderlecht-fan Sven Mary had Marc Coucke dat wat kunnen vermijden.

Het is vooral BCS, de harde kern van paars-wit, dat blijft dwarsliggen. Zij willen niet van hun standpunt afwijken en daagden zelfs niet op voor het overleg met Coucke en Vandenhaute maandag. Het vertrek van Vandenhaute is voor hen geen discussiepunt meer. Zelfs Coucke krijgt er van hen vanlangs.

Sven Mary was te gast bij Radio Radzinski, een podcast over Anderlecht en stelt zich vragen bij de communicatie van Marc Coucke. Voor de match tegen Zulte Waregem werd hem gevraagd of hij vol achter Vandenhaute stond. En ook maandag kreeg hij die vraag, maar antwoordde ontwijkend.

"Wanneer gevraagd of hij Wouter Vandenhaute steunt, laat hij dat in het midden", aldus Mary. "Dan denk ik: het is aan het waaien binnen je club en je kan de gemoederen bedaren door te zeggen dat je alle steun geeft aan je voorzitter, executief of niet-executief. Dat is niet gebeurd..."