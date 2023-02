Wintertransfer Fredberg is nu al een schot in de roos: "Intelligente speler"

Jesper Fredberg heeft deze winter niet met geld gesmeten. De nieuwe CEO Sports deed twee transfers om de ploeg onmiddellijk te versterken en dat lukte. Islam Slimani lijkt een meerwaarde en Anders Dreyer bewees al dat hij de ploeg iets bijbrengt.

Dreyer is de meest efficiënte speler in de kern van Anderlecht met drie goals en één assist in zes matchen. Volgens analist Nordin Jbari laat hij paars-wit ook toe om het spel te spelen waar ze naar spelen. Hij vindt het dan ook een meer dan geslaagde transfer.

"Hij scoort goals, hij is technisch sterk en hij is intelligent in het spel. Dat zagen we allemaal in de eerste helft tegen Kortrijk, zowel in zijn positionering als in zijn manier van spelen", aldus Jbari bij Sudpresse. "Hij speelde vaak met de kaats en veel in één tijd. Dat maakt het Anderlecht mogelijk om te versnellen en spelers als Refaelov en Verschaeren hebben daar baat bij."