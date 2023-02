Tolu Arokodare wil Paul Onuachu doen vergeten: ''Maar het maakt mij toch niet uit wat de vorige spits hier heeft gedaan?''

Tolu Arokodare is de nieuwe aanvalsleider van Racing Genk. Hij moet Paul Onuachu doen vergeten die de afgelopen seizoenen heel belangrijk was voor de Limburgers. De Nigeriaanse aanvaller is er alvast klaar voor.

Tolu Arokodare kwam afgelopen transferperiode over het Franse Amiens voor 4,5 miljoen euro. Hij moet zijn landgenoot Paul Onuachu doen vergeten die vertrok naar Southampton in de Premier League. Grote schoenen om te vullen, maar de aanvaller is er klaar voor. ''Maar het maakt mij toch niet uit wat de vorige spits hier heeft gedaan?'', zei Arokodare tegen Het Belang van Limburg. ''Dat bedoel ik zeker niet slecht, maar ik moet hier gewoon mijn job doen'', toonde hij zich zelfverzekerd.

''Als Paul dit seizoen twee goals had gemaakt, zou het even belangrijk zijn dat ik nu scoor. Ik moet me niet bezighouden met anderen, maar me gewoon focussen op mijn eigen job'', aldus Arokodare vol vertrouwen.

Het zijn grote schoenen om te vullen voor Arokodare die momenteel éénmaal tot scoren kwam in zijn drie wedstrijden in de Jupiler Pro League. Onuachu kwam namelijk in 134 wedstrijden voor de Limburgers 85 keer tot scoren en is nog steeds topscoorder in de Jupiler Pro League dit seizoen met 16 doelpunten.