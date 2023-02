Aanduidingen scheidsrechters voor halve finales Croky Cup bekendgemaakt

Deze week worden de terugmatchen in de halve finales van de Croky Cup afgewerkt. Ondertussen zijn de scheidsrechters voor deze duels bekendgemaakt.

Dinsdag speelt KV Mechelen in eigen huis tegen Zulte Waregem. Bram Van Driessche is de scheidsrechter van dienst. Nicolas Laforge neemt in het VAR-lokaal plaats.

Voor de match van donderdag tussen Antwerp en Union SG is de keuze voor de VAR gevallen op Kevin Van Damme. Hij was afgelopen weekend ook VAR tijdens het duel tussen Club Brugge en KAA Gent.

Scheidsrechter van dienst voor het duel tussen The Great Old en Union is Lawrence Visser.