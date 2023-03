🎥 Jonas De Roeck heeft een primeur te vertellen over Maxim De Cuyper

Maxim De Cuyper wordt door Club Brugge uitgeleend aan Westerlo. Daar doet hij het bijzonder goed.

Het is uitkijken naar de eerste selectie van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Door de spelers die stoppen en geblesseerd zijn, zullen er zeker enkele nieuwe namen opduiken.

Eén van de kanshebbers is alvast Maxim De Cuyper van Westerlo. Hij is bezig aan een heel sterk seizoen. Trainer Jonas De Roeck had bij Eleven Sports alvast een primeur te vertellen.

De Cuyper maakt deel uit van de preselectie van Tedesco. Een mooie beloning voor de jonge snaak. Het is nu uitkijken of hij ook de definitieve selectie zal halen.