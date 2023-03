RWDM ziet zwarte beest Club NXT in de ogen: "Ik denk niet dat wij Club NXT niet kunnen kloppen"

Zondag staat de clash tussen RWDM en Club NXT op het programma. Een wedstrijd die wel eens beslissend kan zijn in de titelstrijd. De Bruggelingen zijn het zwarte beest voor de Brusselaars dit seizoen. Al is het vertrouwen groot bij RWDM.

“Club NXT heeft ons twee keer geklopt dit seizoen, maar ik zou zeker niet zeggen dat het twee keer verdiend is geweest. Er zijn wedstrijden geweest waarin we heel wat minder goed hebben gespeeld maar toch hebben gewonnen”, aldus Euvrard. “Tijdens onze vorige confrontatie in het Edmond Machtensstadion zijn we al vroeg op achterstand gekomen door een stilstaande fase. In de tweede helft creëerden we heel wat meer kansen dan voor de rust en raakten we zelfs de binnenkant van de paal. Om maar te zeggen: ik denk niet dat wij Club NXT niet kunnen kloppen.”

Na de laatste nederlaag tegen Club NXT kon RWDM zevenmaal op rij de drie punten pakken. Een reeks die ervoor zorgde dat ze nog steeds aan de leiding staan. “Zij hebben ook een goede reeks achter de rug. In de voorbije tien wedstrijden hebben ze acht keer gewonnen. Ze pakten recent 13 op 15 met daarbij vier clean sheets op rij. Toen we begin dit seizoen in West-Vlaanderen gingen verliezen, was dat net geen schande, maar nu zullen we een stevige prestatie moeten leveren om Club NXT te verslaan.”