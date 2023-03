Mulder haalt fors uit naar Vincent Janssen om nationale ploeg te laten vallen

Vincent Janssen besliste vorige week om de Nederlandse nationale ploeg te laten voor wat het is. Een afscheid op 28 jaar is bijzonder vroeg.

Er kwam al redelijk wat reactie op het feit dat Vincent Janssen de deur van Oranje achter zich dichttrekt om zich volledig te kunnen focussen op Royal Antwerp FC. Ook Youri Mulder begrijpt de beslissing van de ex-international niet.

“Het is toch het mooiste wat er is om voor je land uit te komen en met name Janssen is nog erg jong. Ik zou zelf nooit zo’n beslissing hebben genomen”, vertelt hij aan De Telegraaf.

Zelfs het feit dat Janssen weet dat hij bankzitter zal zijn mag volgens Mulder geen reden zijn om je afscheid aan te kondigen. “Ook als je niet alles speelt, zoals het geval was bij De Jong en Janssen, blijft het een eer om international te zijn.”

Of er moet een andere reden zijn, om na slechts 22 caps en 7 goals afscheid te nemen. “Misschien hebben ze wel pijntjes en hebben ze iets meer rust nodig in hun schema om het vol te houden bij hun club. En je hebt ook wel eens dat jongens zich niet lekker voelen in een groep”, besluit Mulder.