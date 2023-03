Marc Degryse ziet het met lede ogen aan bij Rik De Mil: "Dat is trainerstaal"

Club Brugge heeft na de overwinning tegen Standard twee weken geleden niet kunnen bevestigen. KV Kortrijk klopte de landskampioen met het kleinste verschil.

Analist Marc Degryse zag KAA Gent zondag over Club Brugge springen naar de vierde plaats in het klassement. Het verschil tussen de voorhoede van de Buffalo’s en blauwzwart is op dit moment gigantisch groot.

“Met Cuypers en Orban beschikken de Buffalo's momenteel over twee aanvallers die uit het niets een goal kunnen maken. Hoe anders is het met Club Brugge gesteld? In Brugge heeft men een totaal gebrek aan vertrouwen in de zestien van de tegenstander”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Twee keer buitenshuis verliezen tegen staartploegen KV Oostende en KV Kortrijk zorgden ervoor dat Club Brugge de situatie niet meer in eigen handen heeft. Het moet rekenen op een misstap van KAA Gent en zelf alles winnen om nog op de vierde plek te eindigen.

Rik De Mil blijft enorm positief, maar hij kan volgens Degryse ook niet anders. “Dat Rik De Mil zijn best doet om het positieve te benadrukken, snap ik wel. Wat moet hij anders doen? Maar goed, da's natuurlijk trainerstaal.”