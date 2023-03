Opgepast: 'Kandidaat play-off 1 ziet absolute sterkhouder in volle strijd om top-4 mogelijk nog vertrekken'

Bij KAA Gent is de spoeling zeker achteraan dun. Toch zou het zomaar kunnen dat er nog een speler gaat vertrekken.

De interesse in Michael Ngadeu is niet nieuw. De centrale verdediger heeft bovendien een aflopend contract bij de Buffalo's.

Op speeldag 31 na de interlandbreak is hij sowieso geschorst tegen Seraing. Al is de vraag of hij dan nog wel in de Arteveldestad is.

© photonews

Er zijn al enkele weken gesprekken gaande met Beijng Guoan, het Chinese team van coach Stanley Menzo (onder meer ex-Lierse).

Vorige week leek de zaak op een sisser te gaan uitdraaien, maar volgens Het Nieuwsblad is de interesse er nog steeds.

China

Ngadeu zelf zou willen doordrukken om op zijn 32e een laatste, grote slag te slaan met een meerjarig contract in China.

De Buffalo's stonden niet weigerachtig om mee te werken aan een deal, maar gezien de blessures van Godeau en Piatkowski en het feit dat ook Nurio Fortuna en Okumu niet altijd fit zijn zou hij wel node gemist worden.