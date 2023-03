'Anderlecht gaat op zoek naar versterking in de Premier League, maar krijgt concurrentie uit Frankrijk en Duitsland'

Anderlecht doet het Europees dit seizoen uitstekend en ook in de competitie loopt het steeds beter. Maar met het oog op volgend seizoen zoekt het ook al naar versterking.

Anderlecht zal zich deze zomer weer moeten versterken. Met de sterke Europese campagne komt er ook weer wat geld binnen, al is kwalificatie voor een volgende Europese campagne misschien nog belangrijker.

Anderlecht zag onlangs nog Yari Verschaeren voor lange tijd uitvallen met een kruisbandblessure en ook op de flanken heeft Anderlecht naast basisspelers Amazu en winteraanwinst Dreyer niet veel opties.

Volgens Football Insider onderzoekt Anderlecht dan ook de piste van de 21-jarige linkerflankaanvaller Jaden Philogene. De Engelsman speelt dit seizoen op huurbasis bij Cardiff City en is eigendom van Aston Villa. Hij heeft daar nog een contract tot juni 2024.

Prijskaartje en concurrentie uit Frankrijk en Duitsland

Bij Cardiff scoorde Philogene vier keer in 31 wedstrijden. Volgens Transfermarkt is Philogene op dit moment zo'n 2,5 miljoen euro waard. En Philogene zou ook op de interesse kunnen rekenen van Lens, de derde in de stand in Frankrijk, en Union Berlin, de derde in de stand in Duitsland.