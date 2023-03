Ruud Vormer glashelder over eigen niveau, toekomst bij Zulte Waregem én band met Club Brugge

Een scan moet uitwijzen of Ruud Vormer dit weekend al terug in actie kan komen bij Zulte Waregem. In aanloop naar het treffen met Antwerp laat de middenvelder zich uit over verschillende thema's.

De 34-jarige Nederlander komt in de media uitgebreid aan bod. In Het Nieuwsblad maakt hij duidelijk dat hij zeker nog niet van plan is om een niveau lager te gaan voetballen. "Zeg nooit nooit, maar op dit moment denk ik nog niet aan 1B. Ik heb getoond dat ik het hoogste niveau in België nog aankan." Ik hoop zo hard dat we ons kunnen redden De realiteit is wel dat zijn huidige ploeg Zulte Waregem op een degradatieplaats staat. Willen ze Vormer aan de Gaverbeek houden, lijkt dat via het behoud te moeten gebeuren. "Ik hoop zo hard dat we ons kunnen redden, want het liefst van al wil ik hier nog een paar jaar blijven." Nu is hij nog huurspeler, maar komende zomer zal Vormer dan definitief geen eigendom meer zijn van Club Brugge. Al zal de band wellicht nooit helemaal doorgeknipt worden, zeker niet met de aanhang van blauw-zwart. "Club-fans sturen nog dagelijks berichtjes."