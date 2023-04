Referee Department komt met heel opmerkelijke slotsom na vele dubieuze strafschopfases dit weekend, Boterberg legt uit

Er was dit weekend opnieuw heel wat te doen over een aantal strafschopfases. Ook het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over de zaak.

In diverse wedstrijden was er wat te doen over de arbitrage. Het Referee Department heeft zich nu uitgesproken over heel wat zaken.

En daarbij komen ze nu toch wel tot een opmerkelijke slotsom, laten ze weten op de webstek van de Belgische voetbalbond.

Alles terecht

Alle beslissingen die dit weekend hebben genomen? Ze worden stuk voor stuk gerechtvaardigd door het Referee Department.

Zelfs over de strafschop voor Antwerp tegen Cercle Brugge zijn ze formeel: "Het Professional Refereeing Department gaat akkoord met de VAR-interventie en de eindbeslissing van de scheidsrechter."

Natuurlijke positie

Het is Jan Boterberg die het in Under Review kwam uitleggen. "Voor ons gaat het over de natuurlijke positie van de arm, bijvoorbeeld van De Sart in Gent - Union. Daar is het geen strafschop en ik zou niet twijfelen."

"De situatie met Lynen is helemaal anders. Je mag zo'n fases niet vergelijken. Lynen maakt zich wél breder, dat is het grote verschil."