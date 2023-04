Hein Vanhaezebrouck heeft wat te zeggen over transfers van KAA Gent

Dat de Europese resultaten van de Belgische clubs opnieuw heel goed zijn, is een nieuwe boost voor het Belgische voetbal.

Hein Vanhaezebrouck is duidelijk opgetogen na wat Union, Anderlecht en zijn KAA Gent donderdag neergezet hebben in Europa. “Als de drie Belgische clubs zouden doorstoten, dat zou echt zeldzaam zijn. Als je maar ziet dat er maar acht teams zich kunnen plaatsen voor de halve finales staan van de Europa League en de Conference League, dat zou straf zijn”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Toch moet alles ook gerelativeerd worden, want het had eveneens helemaal anders kunnen lopen. Dat beseft Vanhaezebrouck zelf maar al te goed als hij voelde hoeveel onrust er was toen er in het Zweedse Djurgarden verloren werd. Maar Europees voetbal is sowieso belangrijk voor Belgische clubs, al is het maar om versterkingen wat te bieden om naar hier te komen voetballen.

“Het is vooral belangrijk dat ze zien dat er een club staat met groeimogelijkheden en die de ambitie heeft om de volgende stap te zetten. We willen natuurlijk aantrekkelijke spelers aantrekken. Als je in strijd bent voor een speler met goede ploegen met middelen, moet je dat ook kunnen tonen. Daarvoor moet je over de nodige middelen beschikken”, klinkt het nog.

Vanhaezebrouck weet ook precies wat zijn ploeg nodig heeft, zeker qua in te vullen posities. "Het is niet evident want je moet vrij onbekende spelers halen die niet te duur zijn en waar niet teveel andere grote clubs mee bezig zijn. Dat hebben we dit jaar goed gedaan maar dat is geen garantie naar volgend seizoen toe. Als we eerlijk zijn, dan zijn de transfers van vorig jaar en ook deze van dit seizoen degene die ons gebracht hebben, waar we nu staan.”

De periode ervoor was het minder, maar die jongens liggen nog altijd onder contract. Dat wil je niet te vaak meemaken, zo voegt Vanhaezebrouck eraan toe. Zeker als je heel veel geld uitgegeven hebt om bepaalde spelers te halen.