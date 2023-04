Geen selectie voor Rode Duivels: Hans Vanaken denkt er het zijne van

Eén van de namen die niet op het lijstje van Domenico Tedesco stond tijdens de interlandbreak vorige maand was Hans Vanaken.

Ook al kreeg hij weinig speelkansen, toch stond Hans Vanaken altijd op het lijstje van Roberto Martinez. De kersverse bondscoach Domenico Tedesco deed dat niet.

Vanaken kreeg een belletje van Tedesco met de nodige uitleg. “Hij wilde nieuwe jongens aan het werk zien, en de concurrentie op mijn positie is ook niet min. De situatie bij Club Brugge speelde ook niet meteen in mijn voordeel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vanaken kan begrip opbrengen voor de keuze van Tedesco, maar hoopte wel op een selectie. “Anderzijds: een titularis was ik nooit bij de Rode Duivels. En als je met het oog op de toekomst moet kiezen tussen een bankzitter van 20 en 30 jaar...”