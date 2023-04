Oorlog in de Brugse bestuurskamer?

Drie trainers op één seizoen, nog geen zekerheid over de Champions Play-Off en nog wat andere zaken. Het rommelt in de bestuurskamer tussen de sterke figuren.

Club Brugge legde afgelopen zomer veel geld op tafel voor inkomende transfers. Met met twee doelen, namelijk hun positie als topclub in België nog te versterken, maar vooral Europees langer mee te kunnen strijden.

Europees liep het best wel goed met het bereiken van de 1/8ste finales van de Champions League, maar in de eigen competitie loopt het niet vlot. Drie trainers stonden er al aan het roer en de kans zit erin dan Club Brugge komend seizoen geen Europees voetbal haalt.

Volgens Het Laatste Nieuws zitten de bestuursleden, voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert, niet meer op dezelfde lijn. De mislukte beursgang ligt aan de oorsprong en de slechte sportieve resultaten, mislukte transfers en trainerswissels hebben alleen maar olie op het vuur gegooid. Tot slot is er één zaak die de bovenhand neemt. Namelijk een klacht tegen Vincent Mannaert omwille van alcoholmisbruik tijdens de werkuren. De raad van bestuur bevestigde wel het vertrouwen in de CEO, maar hij werd hier wel over aangesproken.

Club Brugge heeft dus dringend nood aan een succesje om de gemoederen te bedaren.