'Gianni Bruno klaar voor verrassing : in juni op de Nations League spelen'

De Jupiler Pro League kent binnenkort zijn ontknoping, maar Gianni Bruno denkt ondertussen al een stapje verder.

In juni staat een nieuwe interlandbreak op de agenda. Dat is nog eventjes weg, maar niet voor Gianni Bruno die met STVV komend weekend zijn laatste wedstrijd van het seizoen in de Jupiler Pro League zal spelen.

Volgens La Gazzetta dello Sport zou Bruno immers kunnen aantreden voor de Italiaanse nationale ploeg. Daar zitten ze met een tekort aan spitsen en werd ook al Mateo Retegui opgeroepen door Roberto Mancini.

Gianni Bruno ziet het alvast helemaal zitten en is klaar voor dit bijzondere avontuur. “Als Mancini mij oproept, kom ik desnoods te voet naar Italië”, liet hij aan de roze sportkrant weten.

Bruno speelde bij de jeugd voor de nationale jeugdelftallen van België. Hij speelde nog niet voor het seniorenteam, waardoor hij nog kan kiezen voor Italië. In juni speelt Italië tegen Spanje in de halve finale van de Nations League.