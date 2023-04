Trébel over zijn foute keuze: "Andere Belgische club bood me meer dan Anderlecht"

Na drie jaar Standard trok Adrien Trébel in januari 2017 naar Anderlecht. Niet de meest slimme zet achteraf bekeken.

In de wintermercato arriveerde Trébel bij RSC Anderlecht. Dat seizoen werd nog de titel gepakt, maar vanaf dan ging het razendsnel achteruit met paarswit, tot de problemen die er nu zijn.

Nochtans dacht iedereen dat Trébel voor de centen koos, maar dat blijkt niet zo te zijn, zo vertelt hij zelf in podcast ‘Nonantes Minutes’.

“De mensen denken dat ik voor het geld naar Anderlecht trok, maar Gent bood op dat moment meer”, aldus Trébel. “Het was een sportieve keuze. Ik wilde België niet verlaten zonder alles gewonnen te hebben.”

Even later kwam er een niet te missen aanbieding van Marseille, maar Anderlecht werkte niet mee. “Daar zeg je als Fransman geen neen tegen, maar Anderlecht wilde me niet laten gaan. Toen Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock zijn vertrokken, had ik ook moeten vertrekken.”