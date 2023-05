Antwerp-speler Faris Haroun haalt de loftrompet boven voor ploegmaat: "Dat zegt veel over hem"

Antwerp won afgelopen weekend de Belgische beker na een 2-0 winst tegen KV Mechelen. Voor de wedstrijd was al aangekondigd dat Haroun zijn voetbalschoenen aan de haak hangt, maar kiest voor een andere functie binnen The Great Old.

In de voorbije zomer pakte Antwerp uit met een flinke transferstunt door Toby Alderweireld vanuit Quatar naar België te halen. Ondertussen is gebleken dat dit een ideale zet was van het bestuur van de Reds.

Na de bekerfinale toonde de oud-speler van Tottenham en Ajax nog eens dat hij een echte klasbak is. Zo besloot de aanvoerder om Faris Haroun te vragen om mee de beker in de lucht te steken in het Koning Boudewijnstadion.

De ex-aanvoerder van Antwerp had alleen maar lovende woorden over zijn ploegmaat. "Toby kwam mij zeggen we gaan dat samen doen. Dat zegt veel over hem. Heel de ploeg wist hoe belangrijk dit moment was voor mij. Het maakt mijn afscheid nog mooier", vertelt de middenvelder tegenover Sporza.

Binnen de club zijn ze uiterst tevreden over hun aanvoerder en dat vertelde CEO Sven Jaecques bij Extra Time. "Hij is zoveel meer dan een voetballer, zoveel meer dan een kapitein. Hij ademt 'Antwerp' en 'voetbal'. Dat is gewoon fantastisch", loofde het bestuurslid van Antwerp Alderweireld.