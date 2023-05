Van den Keybus heeft duidelijke boodschap voor Westerlo en Club Brugge

Thomas Van den Keybus heeft geen topseizoen achter de rug bij Westerlo. Het is uitkijken waar de toekomst hem brengt.

Thomas Van den Keybus ligt nog tot midden 2025 onder contract bij Club Brugge. Op dit moment wordt hij door blauwzwart uitgeleend aan Westerlo. Zij zien een nieuwe uitleenbeurt best wel zitten.

“Ze hebben al met Club gesproken, maar een nieuwe uitleenbeurt is misschien niet ideaal”, klinkt het verrassend in Gazet van Antwerpen. “Persoonlijk is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over waar ik de komende drie, vier jaar kan voetballen.”

Opnieuw bij Club Brugge zijn kans wagen lijkt een betere optie. “Spileers, Vermant, Sandra… Er zijn toch veel jonge gasten die nu hun kans krijgen. We hebben samen nog bij Club NXT gespeeld”, vult hij aan.

Al was daar een goede reden voor. “Zij hebben de voorbije jaren een ander parcours afgelegd, maar dat heeft vooral te maken met hun leeftijd. Voor mij was het twee jaar geleden beter om een stap hogerop te zetten, zij konden zich bij Club NXT nog verder ontwikkelen.”