Extra licentie uitgereikt en dat heeft ook verstrekkende gevolgen voor onder meer Antwerp

Er is dan toch nog licentienieuws gekomen vanuit de eerste afdeling. En dat heeft verstrekkende gevolgen.

Het zag er in eerste zit niet goed uit voor Olympic Charleroi. De club kreeg geen licentie voor amateurvoetbal en zou mogelijk moeten degraderen.

Er waren opmerkingen op meer dan dertig punten, maar uiteindelijk haalde de club in 'tweede zit' nu wel zijn licentie.

Daardoor valt ook meteen het doek in de competitie onderaan voor heel wat ploegen, al is er ook nog wel een vraag over de proflicentie van Francs Borains - voor eerste nationale zijn ze in orde.

Zoals het er nu naar uitziet zal Rupel-Boom samen met Ninove en Mandel United moeten zakken, terwijl Antwerp U23 tot barrages zal worden veroordeeld.

Degradanten

Er zijn nog twee wedstrijden, maar daarin kunnen beide ploegen de kloof op de ploeg boven hen niet meer goedmaken.

Olympic Charleroi staat zesde in eerste nationale. Club Luik en Patro Eisden zijn de clubs die al zeker zijn van promotie naar 1B, La Louvière wordt normaliter nummer drie.