Van Bommel heeft bijzonder plan om Noa Lang uit de wedstrijd te halen: "Dat ging niet slecht hé"

De wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge is voor de ene ploeg levensbelangrijk en voor de andere een formaliteit. Al zal de rivaliteit tussen de supportersclans wel nog van belang zijn voor Club Brugge. "En ze gaan hier ook niet voor spek en bonen komen", aldus Mark van Bommel.

Van Bommel is beducht voor de ploeg die twee keer op rij verloor en zelfs de derde plaats quasi niet meer kan pakken. "Het zou raar zijn als ze er nu plots met de pet naar gooien en zes keer op rij verliezen. Dat past niet bij Brugge", klonk het.

Vorige week haalde Antwerp met hulp van zijn publiek Paintsil helemaal uit de match. Van Bommel wil hetzelfde doen met Noa Lang. "Dankzij de hulp van het publiek ging dat vorige week niet slecht hé. Het hele plan was om Genk te ontregelen en daarvan te profiteren, en dat zal komende zondag niet anders zijn", gaf hij toe.

Want Lang in een goeie dag is levensgevaarlijk. "Noa is één van de sterktes van Brugge, en die moeten we goed bespelen zoals we dat altijd doen. Hij heeft nu eenmaal specifieke kwaliteiten waar je rekening mee moet houden."